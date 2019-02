Ben Weyts neemt het op tegen de Raad van State die 'te veel rekening houdt met individueel belang'

Weyts nodigt de federale collega's uit om de wetgeving rond de Raad aan te passen, om grote projecten zoals de havenuitbreiding in de toekomst vlotter te laten verlopen.

Wouter Van Besien van Groen waarschuwt dat politici de neiging hebben ideeën die ze goed vinden als algemeen belang te benoemen, terwijl wat burgers goed vinden het individueel belang wordt genoemd.

Weyts is er deze legislatuur in geslaagd een paar projecten vlot te trekken die de afgelopen jaren in een juridische loopgravenoorlog waren verzeild. De bouw van de Oosterweelvebrinding kan van start gaan en de uitbreiding van de Antwerpse haven in het Waasland zit in de laatste fase voor de definitieve beslissing.

Weyts ergert zich aan de rol van de Raad van State in de juridische conflicten van de afgelopen jaren. 'Als het individueel belang geschonden is, leidt dat nu automatisch tot de vernietiging van het project', zegt hij in het parlement bij een gedachtewisseling over de havenuitbreiding. 'Daar moeten toch andere mogelijkheden zijn. Is het altijd een goede oplossing om een volledig project van algemeen belang te schrappen?'

Hij vindt ook dat de Raad andere initiatieven zou moeten kunnen nemen dan een vernietiging. 'De Raad zou zich moeten kunnen uitspreken over herstelmaatregelen. Wie zijn individueel belang geschonden ziet, zou een financiële vergoeding moeten kunnen krijgen.'

Groen is het niet eens met de ideeën van de minister. 'Ik geloof niet in het concept van een algemeen belang', aldus Wouter Van Besien. 'We moeten er van afstappen dat te verheffen en iedereen die daartegen procedeert als een misdadiger af te schilderen.'