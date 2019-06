Ben Weyts (N-VA): Europees arrest 'bewijst dat er geen draagvlak is voor kilometerheffing'

Het arrest van het Europees Hof van Justitie over de geplande invoering van een wegenvignet op Duitse (snel)wegen bewijst volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) 'dat het misschien toch niet zo onverstandig was om de hele kilometerheffing-discussie on hold te zetten.'

Het Hof oordeelde dinsdag dat de infrastructuurheffing in strijd is met het vrij verkeer van goederen en het vrij dienstenverkeer. De heffing zelf en de toepassing ervan zijn niet discriminerend, wel het feit dat Duitse autobestuurders de heffing gecompenseerd krijgen door een vrijstelling van hun motorvoertuigenbelasting, in tegenstelling tot buitenlandse chauffeurs. Zij hadden de heffing ook moeten betalen, maar zouden die compensatie niet gekregen hebben. 'Deze uitspraak bewijst dat het misschien toch niet zo onverstandig was om de hele kilometerheffing-discussie on hold te zetten', reageert Vlaams minister Weyts. Lees ook: Finale doodsteek voor kilometerheffing? Touring 'bezorgd' over uitspraak EU-Hof Hij verwijst daarmee naar zijn beslissing van twee maanden geleden om niet door te zetten met de slimme kilometerheffing. 'Er is duidelijk geen draagvlak: niet bij de Vlamingen, niet bij de meeste politieke partijen en - zoals nu blijkt - ook niet bij het Europees Hof van Justitie.' Principieel wijst het Hof af dat de eigen bevolking gecompenseerd wordt als er een vignet of een kilometerheffing ingevoerd wordt, vat Weyts het arrest samen. 'Dat betekent dat een vignet of een kilometerheffing volgens de regels van het Europees Hof altijd een belastingverhoging zal zijn voor de mensen die gaan werken met de wagen. Dat zal zonder mij en zonder mijn partij zijn.' Voor Weyts zijn steun voor een kilometerheffing introk, was de Vlaamse regering van plan een 'budgetneutrale slimme kilometerheffing' in te voeren waarbij de belasting op inverkeersstelling en de jaarlijkse verkeersbelastingen afgeschaft zouden worden. Dat staat ook zo in het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 dat door de regering werd goedgekeurd.