CD&V pleit er voor om de verplichte mondmaskerdracht in de klaslokalen los te laten als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Vlaams parlementsleden Jo Brouns en Loes Vandromme (CD&V), die beiden deel uitmaken van de Commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement, pleiten er voor om de verplichte mondmaskerdracht in de klaslokalen los te laten wanneer er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Dat kan bijvoorbeeld bij een goede ventilatie.

Brouns vreest dat een algemene verplichting om een mondmasker te dragen zal knagen aan de motivatie van de leerlingen en minder interactie met de leerkracht toelaat. Bovendien geldt in buurlanden als Duitsland en Nederland geen mondmaskerplicht op school, werpt hij op.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) volgt het pleidooi van CD&V over de mondmaskers op de middelbare scholen niet. 'Niets is voor altijd, zeker niet coronatijden. Maar we hebben nu een breedgedragen akkoord. Nu daar één element uithalen, zet alles op de helling, en dan zijn we weer bij af', luidt het. 'Essentieel voor mij is dat er zo weinig mogelijk secundair scholen moeten starten in oranje'.

Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) noemt het 'onverantwoord' om nog voor de heropening van de scholen te pleiten voor een versoepeling. 'Dat ben je gewoon de verspreiding van het virus aan het organiseren.'

Ook viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) wijst erop de verschillende maatregelen elkaar aanvullen. 'Met een masker vermindert de kans dat leerlingen en leerkrachten druppels op elkaar projecteren, wat nuttig is in drukbevolkte klassen. Ventilatie verhindert dan weer dat de kleine virusdruppels die door de mazen van het masker heen glippen in de lucht blijven hangen.'

