Sinds maandag mogen ook de leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs weer volledig naar school. Voltijds contactonderwijs is geen verplichting, maar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hoopt dat nog meer scholen ervoor zouden kiezen.

Ben Weyts bracht maandag een bezoek gebracht aan De Wijnpers in Leuven. Dat is een provinciale school secundair onderwijs. Hij bekeek hoe het voltijds contactonderwijs eraan toeging na zes maanden halftijds afstandsonderwijs.

Exacte cijfers zijn er nog niet, maar minister Weyts denkt dat zo'n driekwart van de scholen voltijds contactonderwijs aanbiedt vanaf maandag. De Vlaamse onderwijsminister ziet dat aandeel graag nog stijgen.

Omstandigheden

'Als het mogelijk is op veiligheidsniveau, dan hoop ik dat scholen die vandaag voor afstandsonderwijs kiezen, lering trekken uit de voorbeelden van andere scholen en toch ook nog overgaan tot contactonderwijs', zo zei Weyts na afloop van zijn bezoek aan school De Wijnpers.

'Omstandigheden verschillen altijd. Als de risicoanalyse negatief is, dan heb ik er alle begrip voor dat bepaalde scholen niet volledig opengaan, maar anderzijds, als de risicoanalyse positief is, welke andere elementen vormen dan nog een obstakel?'

Minister Weyts benadrukt het belang van contactonderwijs. 'Open terrassen, dat is plezant, maar open scholen, dat is essentieel', klinkt het. 'Essentieel voor het onderwijs, de leerachterstand en het mentaal welbevinden, bovenal voor de meest kwetsbare leerlingen. In beroeps- en technische opleidingen kan het gewoonweg niet vanop afstand.'

Rechtvaardigheid

Of er veel leerlingen van de tweede en derde graad die sinds de herfstvakantie halftijds online les kregen leerachterstand hebben opgelopen zal moeten blijken, maar iedereen straks bij de examens er zomaar door laten is niet de keuze van de minister.

'Wij vragen absoluut niet dat er milder gequoteerd wordt. Geen mildheid, wel rechtvaardigheid: rekening houden met de omstandigheden en wat begrip aan de dag leggen voor ieders situatie.'

Lees ook:

Hoe moeten scholen dit jaar delibereren? 'Spring niet te kwistig om met B- en C-attesten'

