Ben Weyts: 'Gaan kilometerheffing niet door strot van Vlaming rammen'

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) lijkt de slimme kilometerheffing voor personenwagens helemaal te begraven. Volgens de N-VA-minister is het 'debat vergiftigd', is er geen 'draagvlak' meer voor de maatregel en is de bevolking 'bang gemaakt'.

'We gaan dat niet door de strot van de Vlaming rammen', zo zei hij dinsdagavond aan VTM NIEUWS. In plaats van een kilometerheffing om de files aan te pakken, pleit Weyts voor extra investeringen in verkeersinfrastructuur.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft zich jarenlang uitgesproken als een voorstander van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Hij zag zo'n slimme heffing als een mogelijke hefboom in de strijd tegen de files. De invoering van zo'n 'budgetneutrale slimme kilometerheffing' staat ook met zoveel woorden in het klimaatbeleidsplan dat de Vlaamse regering heeft goedgekeurd.

Maar de voorbije dagen en weken groeide er kritiek op de plannen. Het Vlaams Belang startte een protestcampagne met bumperstickers en ook de PVDA lanceerde een petitie tegen de kilometertaks.

Binnen de N-VA groeide de vrees voor een 'Ben-belasting' (naar analogie met de veelbesproken 'Turteltaks'). Daarom zette de partij de bocht in en kwam N-VA-voorzitter Bart De Wever in de VTM-studio's zeggen dat hij 'absoluut niet overtuigd' was van het studiewerk. 'Het is absoluut niet de bedoeling dat het om een lastenverhoging gaat', aldus De Wever.

Ben Weyts lijkt de kilometerheffing nu helemaal te begraven. Volgens hem is het 'debat vergiftigd', is er geen draagvlak meer en is de bevolking 'bang gemaakt'. 'We gaan dit niet door de strot van de Vlaming rammen', zo zei hij dinsdag in VTM NIEUWS.

Weyts blijft in theorie en onder bepaalde voorwaarden voorstander van een kilometerheffing. 'Maar daarvoor heb je een draagvlak nodig en dat is er vandaag niet', aldus de N-VA-minister.

Maar hoe gaat Vlaanderen de files dan aanpakken? Weyts pleit voor het optrekken van de investeringen in verkeersinfrastructuur. 'We merken voor 2018 voor het eerst een lichte daling van de filezwaarte. Dat is niks om euforisch over te zijn, maar de daling is er vooral op de plaatsen waar we geïnvesteerd hebben', klinkt het.

Daarom stelt Weyts voor om het budget voor mobiliteitsinvesteringen in de volgende legislatuur op te trekken van bijna 10 naar 15 miljard euro. Weyts verwacht dat die extra investering - niet alleen in wegen, maar ook in openbaar vervoer en in de fiets - kan zorgen voor een afname van de files.

Weyts herhaalde die boodschap ook bij Terzake. De N-VA-minister zei daar ook dat hij denkt dat de volgende Vlaamse regering geen heffing zal invoeren. 'Tenzij men van koers zou veranderen, maar ik zie geen politiek draagvlak. Ik ben Madame Blanche niet, maar ik verwacht niet dat het binnen vijf weken plots anders zou zijn', aldus Weyts.