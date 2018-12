Bemiddelaars pensioenshervorming stellen rapport dinsdag voor aan Peeters en Bacquelaine

Paul Soete en Etienne de Callataÿ werden half november aangesteld om de gesprekken tussen de sociale partners over de zware beroepen vlot te trekken. Het sociaal overleg tussen bonden en werkgevers was begin vorige maand afgesprongen.

Soete, de voormalige CEO van Agoria, en de Callataÿ, een econoom, moesten contacten leggen met de verschillende tenoren om de discussies te deblokkeren. Ze komen morgen/dinsdag om 9 uur hun rapport voorstellen aan minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).

Volgens de krant Le Soir, die de voorzitter van de Franstalige socialistische vakbond Robert Vertenueil citeert, liggen de standpunten nog altijd bijzonder ver uit elkaar. Bonden en werkgevers proberen al maanden tot een vergelijk te komen over de zware beroepen. De gesprekken draaien rond de criteria die bepalen wat al dan niet een zwaar beroep is. Wie zo'n beroep uitoefent, kan vroeger met pensioen of kan aanspraak maken op een hoger pensioen.

Minister Bacquelaine had de gesprekspartners verschillende keren uitstel verleend, maar de onderhandelingen sprongen vorige maand toch finaal af. De pensioenhervorming moet normaal gezien op 1 januari 2020 ingaan.