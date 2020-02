Wie misdadigers wil treffen, moet in hun portemonnee zitten. Maar nu de Belgische overheid de rekeningen van 276 terreurverdachten heeft bevroren, blijkt daar amper 91.000 euro op te staan of gemiddeld 307 euro per rekening.

De namen klinken bijna allemaal Arabisch. Paul Van Tigchelt van het OCAD: 'Wij doen op basis van onze informatie een voorstel aan de Nationale Veiligheidsraad om bankrekeningen van een vermoedelijke terrorist te bevriezen. Op dit ogenblik gaat het vooral om Belgische IS-strijders die zich nog in de conflictzone Syrië-Irak bevinden, de zogenaamde Foreign Terrorist Fighters (FTF's).'

Daartussen staan ook enkele Belgisch klinkende namen, vooral van vrouwen die zich bekeerd hebben tot de islam en hun echtgenoot volgden om strijd te gaan voeren bij een islamitische militie in Syrië. Een van de bekendste van hen is Nora Verhoeven. Zij vertrok meer dan zes jaar geleden naar Syrië, waar ze op dit ogenblik in een kamp verblijft in afwachting van een mogelijke terugkeer naar België.

Administratief dood

In de praktijk betekent de lijst dat banken en verzekeringsmaatschappijen geen nieuwe rekening meer mogen openen voor wie erop staat. Huiseigenaren mogen geen woning aan hen verhuren en het is verboden voor notarissen om hen een huis of appartement te verkopen. 'Je kunt gerust stellen dat deze mensen administratief dood worden verklaard', aldus De Geest.

Op dit ogenblik is ongeveer 91.000 euro bevroren op bijna 300 bankrekeningen. Dat is niet veel. 'Als je naar Syrië vertrekt om daar te gaan vechten, zul je waarschijnlijk het meeste geld afhalen en cash meenemen', aldus Paul Van Tigchelt.

Jihadisme-expert Montasser AlDe'emeh (her)kent ruim de helft van alle namen op de lijst. 'Een aantal is wellicht dood of doodverklaard, al weet je het nooit helemaal zeker.'

AlDe'emeh: 'Verkijk u vooral niet op de bescheiden bedragen die geblokkeerd zijn. Veel geld heb je niet nodig om een aanslag te plegen. Met een paar duizend euro koop je al het materiaal voor een bom en wapens om een dodelijke ravage zoals in Zaventem aan te richten. Nee, deze bevriezingsmaatregel is noodzakelijk. Als je dat niet doet, kan dat geld voor terreur gebruikt worden.'

