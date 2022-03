In Antwerpen en Brussel gaat vandaag/zaterdagavond het licht een uur lang uit aan verschillende monumenten. Op die manier nemen de Belgische steden deel aan Earth Hour, een jaarlijkse wereldwijde actie van het Wereldnatuurfonds WWF die de strijd tegen klimaatverandering in de kijker zet.

Tijdens Earth Hour worden zo veel mogelijk plekken op aarde van 20.30 tot 21.30 uur in het donker gezet . In Brussel en Antwerpen wordt daar actief aan deelgenomen. In de hoofdstad worden de gevels van de Grote Markt en de bollen van het Atomium een uur lang niet belicht. De stad Brussel wil zo haar bezorgdheid uiten over de klimaatverandering.

"Klimaat-, energie- en milieuvraagstukken spelen vandaag een rol bij elke crisis, zowel op lokaal als op mondiaal niveau. Het is van essentieel belang dat we iedereen bewustmaken van deze problematiek en de beste manieren om ermee om te gaan", klinkt hij bij de stad Brussel.

In de stad van burgemeester Bart De Wever gaat het licht van het stadhuis, Het Steen, de kathedraal en andere historische gevels, kerken, musea en districtshuizen uit. Antwerpen roept haar inwoners op om hun betrokkenheid te tonen door thuis op hetzelfde moment de lichten te doven.

"Earth Hour is een uitgelezen moment om stil te staan bij het probleem van de lichtvervuiling, die het biologische ritme van mens en dier verstoort. Maar nog meer doet Earth Hour ons nadenken over ons energieverbruik, en onze afhankelijkheid van schadelijke fossiele brandstoffen", zegt Antwerps schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws.

