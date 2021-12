De burgerlijke rechtbank van Brussel heeft woensdag de Belgische staat vrijgesproken in het proces rond de 'metissenkinderen'. Tijdens het koloniale bewind in Congo werden deze kinderen om hun gemengde afkomst weggehaald bij hun ouders. De rechtbank oordeelt nu dat de zaak verjaard is.

Vijf 'metissenvrouwen' - allen kinderen van Congolese moeders en Belgische vaders - hadden de Belgische staat aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. De vrouwen werden op jonge leeftijd bij hun moeder weggehaald en ondergebracht in een katholieke missiepost in Congo.

Tussen 1948 en 1961 werden talrijke metissen ontvoerd door koloniale ambtenaars. Vaak dwongen ze de moeders met geweld om afscheid te nemen van hun kind. De metissen werden erna geplaatst in weeshuizen of missieposten. Volgens de advocaten van de vijf aanklagers hielp de Kerk bij de ontvoeringen. Ze baseerden zich hiervoor op officiële documenten uit het koloniale bewind.

De rechtbank oordeelde woensdag dat op basis van deze 'contextuele elementen' 'het beleid om kinderen van gemengde afkomst in religieuze instellingen te plaatsen' niet gezien mag worden als een misdaad tegen de menselijkheid. Daarnaast is de zaak ook verjaard, aldus de rechtbank.

In 2018 bood Charles Michel als eerste minister, in naam van de Belgische staat, zijn verontschuldigingen aan aan de metissenkinderen van Congo, Rwanda en Burundi. De eisers vonden dat dit echter niet volstond en dienden een klacht in. Het was de eerste keer dat een klacht over het koloniale verleden van België voor de rechter kwam.

Vijf 'metissenvrouwen' - allen kinderen van Congolese moeders en Belgische vaders - hadden de Belgische staat aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. De vrouwen werden op jonge leeftijd bij hun moeder weggehaald en ondergebracht in een katholieke missiepost in Congo. Tussen 1948 en 1961 werden talrijke metissen ontvoerd door koloniale ambtenaars. Vaak dwongen ze de moeders met geweld om afscheid te nemen van hun kind. De metissen werden erna geplaatst in weeshuizen of missieposten. Volgens de advocaten van de vijf aanklagers hielp de Kerk bij de ontvoeringen. Ze baseerden zich hiervoor op officiële documenten uit het koloniale bewind. De rechtbank oordeelde woensdag dat op basis van deze 'contextuele elementen' 'het beleid om kinderen van gemengde afkomst in religieuze instellingen te plaatsen' niet gezien mag worden als een misdaad tegen de menselijkheid. Daarnaast is de zaak ook verjaard, aldus de rechtbank. In 2018 bood Charles Michel als eerste minister, in naam van de Belgische staat, zijn verontschuldigingen aan aan de metissenkinderen van Congo, Rwanda en Burundi. De eisers vonden dat dit echter niet volstond en dienden een klacht in. Het was de eerste keer dat een klacht over het koloniale verleden van België voor de rechter kwam.