Belgische staat gedagvaard om kinderen van Syriëganger terug te halen

Op 7 januari is Syrië-ganger Amina Ghezzal (29) opgepakt in de Turkse stad Kayseri. Ze was vijf jaar eerder vanuit België afgereisd naar het kalifaat van IS. Op 3 april is ze in Turkije veroordeeld tot tien jaar cel voor terrorisme. In tussentijd probeert haar moeder Rachma Ayad haar kleinkinderen, intussen twee en vier jaar oud, naar België te krijgen.

De kinderen zouden voldoen aan de voorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad, maar ze beschikken niet over een geboorteakte omdat ze in het kalifaat werden geboren. België levert daarom geen reisdocumenten. De grootouders hebben intussen een DNA-staal van zichzelf laten vergelijken met die van hun kleinkinderen.

'Daaruit blijkt dat we 99 procent zeker de grootouders van die twee meisjes zijn, maar ook dat telt niet voor België', zegt de grootmoeder in de krant. Met de dwangsommen hoopt men de reisdocumenten af te dwingen.