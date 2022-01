De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft woensdag de Belgische Staat en Fedasil veroordeeld voor hun wanbeheer van de opvangcrisis eind vorig jaar. Dat hebben de tien verenigingen die in november het kortgeding hebben aangespannen, vrijdag bekendgemaakt.

De rechtbank heeft ook een dwangsom van 5.000 euro opgelegd voor elke werkdag dat 'minstens één persoon een verzoek tot internationale bescherming wil indienen (...) en dit recht niet kan uitoefenen'. De organisaties die het kortgeding hebben aangespannen, klagen de verzadiging van het opvangnetwerk aan en de weigering, gedurende verschillende weken eind vorig jaar, om het merendeel van van de asielaanvragen in het centrum van aankomst in het Klein Kasteeltje te registreren.

De ondertekenaars zijn onder meer Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld en Coordination et Initiatives pour les Réfugiés et les Étrangers (CIRÉ). 'Het is aan de Belgische staat om te zorgen voor passende structuren om het hoofd te bieden aan stijgingen van het aantal aanvragen die als zodanig niet buitengewoon zijn en steeds terugkeren', aldus de rechtbank in de ordonnantie.

'Wij hopen dat de Belgische overheid en Fedasil de ernst van de situatie inzien en eindelijk hun verplichting zullen nakomen om de grondrechten van asielzoekers te eerbiedigen', zegt Joost Depotter, coördinator beleid en ondersteuning van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 'Indien de situatie zich binnen de komende zes maanden herhaalt, zullen we ons kunnen beroepen op deze uitspraak om een daadkrachtiger beleid af te dwingen.'

