Volgens de krant Irish Times willen Belgische speurders ook de man spreken die zaterdag in Dublin is gearrresteerd en de koelwagen naar Zeebrugge zou hebben gebracht.

Eerder op de dag maakte het federaal parket al bekend dat Belgische speurder eerstdaags naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken, om hun Britse collega's bij te staan in het onderzoek naar de 39 mensen die dood werden aangetroffen in een vrachtwagen in Essex. Tegen de man is een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Hij zou binnen enkele dagen aan de Britse autoriteiten worden overgedragen, maar kan het arrestatiebevel voor een rechtbank aanvechten, aldus de krant.

De Britse politie zou hem al op vrijwillige basis mogen ondervragen. Zowel zijn door de Ierse politie in beslag genomen trekker als oplegger zijn gelieerd aan een Iers transportbedrijf. Dat heeft de container op 15 oktober van een ander Iers bedrijf gehuurd. Die vrachtwagen zou net als die in Engeland in Bulgarije zijn geregistreerd.