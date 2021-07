In een gevecht over een olie­raffinaderij in Kazachstan staat meer dan een half miljard euro van de Kazachse overheid bevroren op een Belgische rekening. Een poging om dat geld via het hof van beroep in Brussel vrij te krijgen is eind vorige maand mislukt, zo melden De Tijd en L'Echo donderdag.

België is het strijdtoneel geworden van een internationaal gevecht over een genationaliseerde olie- en gasraffinaderij in Kazachstan. In dat conflict zijn twee zakenlui uit Moldavië, Gabriel en Anatoli Stati, er in december 2013 in geslaagd de Kazachse overheid te laten veroordelen tot het betalen van 506 miljoen dollar schadevergoeding.

De Kazachse staat probeert die beslissing nog aan te vechten, verliest opnieuw, en weigert daarna te betalen. Daarop begint een internationale zoektocht naar buitenlandse eigendommen van Kazachstan. De advocaten van de Moldavische zakenlui laten daarom hun oog vallen op de rekeningen bij de Belgische afdeling van Bank of New York Mellon, in de buurt van het Europees Parlement in Brussel. Daar staat een deel van het 'sovereign wealth fund' van Kazachstan geparkeerd.

Het gevecht wordt ook uitgevochten in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Nederland. Kazachstan probeerde de voorbije jaren zijn geld in België weer vrij te krijgen, maar ving bot in eerste aanleg en nu ook in beroep.

