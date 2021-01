De Belgische profgamer Gabriël Rau mikt op het Europese kampioenschap, dat vrijdag begint, resoluut op de titel met zijn team. Hoeveel hij daarvoor moet trainen? 'We houden elke dag 5 uur ploegtraining en ik speel op mijn eentje nog minstens vier uur. Geen extreme schema's dus.'

Gabriël Rau is profgamer, in het wereldje bekend onder het pseudoniem 'Bwipo'. De 22-jarige Bruggeling verzamelde in vier jaar op het hoogste niveau voor 237.182 euro aan prijzengeld. Daarmee haalt Bwipo nipt de top 500 van de best verdienende gamers. Rau speelt bij Fnatic, topteam in het computerspel League of Legends. 'In het tussenseizoen verloren we topper Martin 'Rekkles' Larsson aan G2, onze grote concurrent voor de titel', zegt Rau. 'Maar ik ben onder de indruk van onze nieuwe transfers: Rekkles werd goed vervangen. Af en toe een ploeg vernieuwen is gezond.'

Wat heb je nodig om het te maken als profgamer?

Gabriël Rau: Tijd en het geduld om veel te oefenen. Passie maakt meer verschil dan talent. Stel dat je twee vijfjarigen hebt. De één kan ontzettend goed voetballen maar heeft aan trainen een broertje dood, de ander is gewoon goed maar bezit de drive om keihard te werken, jarenlang. Ik weet wel welke van de twee de top haalt. Buitenstaanders denken: ach, het is maar een spel. Verliezen? Morgen is er nog een dag. Een echte prof heeft een andere instelling. Je moet ontzettend graag winnen en je voortdurend afvragen hoe je beter kan worden.

Ik heb al mijn hele leven zoveel gespeeld en ik vind League of Legends na al die jaren nog steeds fantastisch.

Hoeveel uur per week gamet u?

Rau: We houden elke dag 5 uur ploegtraining en ik speel op mijn eentje nog minstens vier uur. Geen extreme schema's dus, zoals ze in China en Zuid-Korea doen.

Echt? Ik ken nochtans geen enkele sport waarin zoveel wordt getraind. Het lijkt een recept voor burn-outs.

Rau: De laatste negen WK's werden gewonnen door Aziatische teams die nog veel meer trainen. Iedereen volgt hun voorbeeld, al liggen die lange dagen wel onder vuur. 50 uur per week voor je scherm zitten: is dat wel goed, normaal of gezond?

Wat vindt u zelf?

Rau: Ik heb al mijn hele leven zoveel gespeeld en ik vind League of Legends na al die jaren nog steeds fantastisch. Het is niet van moeten. Wel merk ik dat ik een hoger niveau haal wanneer ik negen uur game in plaats van twaalf uur, zoals ik vroeger deed. Dat heeft te maken met ouder worden. De finesses van het spel ken ik intussen en frisheid speelt ook een rol.

U bent van school gegaan om profgamer te worden. Hoe reageerde uw leraars?

Rau: Geen idee, ik heb niet meer omgekeken. (lacht) Toen ik de kans kreeg, ben ik er gewoon voor gegaan. Wat andere mensen zeggen of vinden, boeit me niet. Het is mijn leven. In België wijken we niet graag af van het uitgestippelde plan: studeren, een diploma, een job, kinderen, een huis. En alles in de juiste volgorde.

Waar komt uw bijnaam Bwipo vandaan?

Rau: Van Pipo de clown, maar die gamertag (spelersnaam, nvdr) was al bezet. (lacht) Sommige spelers hechten veel belang aan hun bijnaam, mij interesseert het niet. Als ik maar kan spelen.

