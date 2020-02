De Belgische clubs uit 1A en 1B hebben vorig jaar een gezamenlijk verlies van 87.819.468 euro laten noteren, zo blijkt uit cijfers van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Van de 23 teams - Virton zat begin 2019 nog in eerste amateur - die in de resultaten werden opgenomen, konden er slechts vijf winst boeken: Club Brugge (7,4 miljoen euro), Charleroi (3,8 miljoen euro), STVV (1,1 miljoen euro), AA Gent (927.024 euro) en Waasland-Beveren (238.056 euro).

Aan de overkant van de tabel is Anderlecht de slechtste leerling van de klas, met een verlies van 25,8 miljoen euro, gevolgd door tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven (13,8 miljoen euro), Antwerp (10,6 miljoen euro), KV Oostende (9,4 miljoen euro) en KV Mechelen (8,2 miljoen euro).

Vorig jaar slaagde geen enkele tweedeklasser erin winst te boeken.

Vandaag raakte ook bekend dat de voetbalclubs in ons land in totaal meer dan 1,32 miljoen euro schulden aan RSZ-bijdragen hebben. Van dat bedrag wordt wel 683.485 euro betwist. Dat meldt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang).

Het gros van deze schulden (1,12 miljoen euro) aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft betrekking op 11 clubs uit eerste en tweede amateurklasse. Terwijl de clubs uit 1A schuldenvrij zijn, zijn er in 1B twee clubs die een totale schuld torsen van 196.005 euro. Geen enkele van deze clubs heeft een afbetalingsplan om de achterstallen te betalen. Vanaf de derde amateurklasse worden er geen gegevens bijgehouden door de RSZ.

De cijfers komen er, toevallig op niet, op het moment dat verschillende politieke partijen, waaronder de CD&V en oppositiepartij sp.a, niet onder de indruk zijn van de voorstellen van de expertencommissie voor de hervorming van de sociale en fiscale voordelen voor profvoetballers. Dat er financiële transparantie wordt beloofd is volgens Kamerlid Joris Vandenbroucke "de evidentie zelve". "Dit voorstellen als een grote geste, in ruil voor het subsidiëren van topvoetballerslonen, is niet ernstig", tweet Vandenbroucke.

SP.A houdt volgens hem vast aan de afschaffing van de (para)fiscale voordelen voor topvoetballers. CD&V wil niet dat het gunstregime voor sporters op de schop gaat, maar wel dat de fiscale en sociale voordelen voor clubs rechtvaardiger worden. "De grootverdieners moeten meer bijdragen dan nu het geval is."

