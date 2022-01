Belgische partijen blijven Europees koploper in reclame-uitgaven op Facebook

De politieke partijen in ons land gaven vorig jaar gezamenlijk 4,7 miljoen euro uit aan reclamecampagnes op Facebook. Dat schrijft De Standaard op basis van onderzoek van AdLens, een Belgische groep ­onderzoekers die politieke reclame op sociale media in Europa in kaart brengt. De N-VA was met 1,7 miljoen euro aan uitgaven de absolute koploper.