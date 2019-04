Het Executief van de Moslims van België (EMB) en de Coördinatieraad van de Islamitische Instellingen van België (CIB) veroordelen de aanslagen van zondag in Sri Lanka, waarbij minstens 290 mensen om het leven kwamen en 500 anderen gewond raakten. Dat melden ze maandag in een persbericht.

Het EMB en de CIB 'veroordelen ten stelligste de terreuraanslagen gepleegd op onschuldige mensen in kerken en hotels in Sri Lanka tijdens het Paasfeest', klinkt het. 'We vestigen nogmaals de aandacht dat, wat de beweegredenen van de aanslagen ook mogen zijn, deze in werkelijkheid de hele mensheid treffen omdat terreur nu eenmaal geen religie kent noch kleur.'

Beide verenigingen bieden hun oprechte deelneming aan aan de families van de slachtoffers, aan het Sri Lankaanse volk en haar regering, bidden voor de slachtoffers van dit drama en wensen de geblesseerden een voorspoedig herstel toe.

Zondag drukte ook al de Vereniging van Gentse Moskeeën haar afschuw uit over de terreuraanslagen. 'Aanslagen op kerken op deze dag getuigen van een ongeziene barbaarsheid en zijn duidelijk bedoeld om (geloofs)gemeenschappen tegen elkaar op te zetten', aldus de vereniging in een persbericht. 'Het is bijna onvoorstelbaar dat een maand na de aanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland, nu andere gebedshuizen het slachtoffer zijn van terreur. De aanslagen op hotels zijn dan weer bedoeld om de toeristische sector van Sri Lanka te ontwrichten, wat de bevolking rechtstreeks raakt.'