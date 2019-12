De correctionele rechtbank van Leuven velt dinsdag met drie weken vertraging het vonnis in het proces tegen vier terreurverdachten. De militanten van terreurgroep IS riskeren tot vijf jaar cel voor het voorbereiden van terroristische aanslagen in ons land. Doelwitten waren drie overheidsgebouwen in Brussel.

Drie mannen en een vrouw hebben vanaf februari 2017 vanuit hun woonplaatsen Leuven, Tienen en Schaarbeek aanslagen in België voorbereid. De moslims Ahmed A.S. (31), Ayham A.S. (42), Halil K. (28) en Zeliha C. (34) waren lid van IS en werkten nauw namen met de leiding van de terreurgroep. Het viertal plande aanvallen op het ministerie van Onderwijs in Brussel, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in Brussel en een politiecommissariaat op een nog te kiezen locatie.

Ahmed en Ayham A.S. zijn broers en afkomstig uit Irak. Halil K. en Zeliha C. vormen een echtpaar met roots in Turkije. De vier beklaagden zijn zelf niet naar Syrië of Irak getrokken om deel te nemen aan de gewapende strijd. Maar ze oefenden wel een hele reeks illegale activiteiten uit om clandestiene acties in ons land mogelijk te maken, zoals de aankoop van kalashnikovs en chemische substanties zoals salpeterzuur.

Het onderzoek begon met het vermoeden van radicalisering van Ahmed A.S. Na maandenlange observaties werden op 11 oktober 2017 huiszoekingen uitgevoerd, meteen gevolgd door de aanhouding van Ahmed A.S. en zijn broer Ayham. Halil K. werd op 18 juli 2018 opgepakt in Nederland. Zeliha C. werd in de boeien geslagen toen ze op 16 juli van dit jaar landde op de luchthaven in Zaventem.

Speurders van de antiterreurcel van de federale politie luisterden het gezelschap intensief af tot in de auto en hun woningen. Sommige gesprekken bevatten expliciete doodswensen tegen de Belgische bevolking. De beklaagden communiceerden overvloedig met het commando van IS. Dat gebeurde via een speciaal digitaal kanaal voor telegramchats. Bij Ahmed A.S. werden 2.235 chats gevonden, waarin het doden van ongelovige vrouwen en kinderen gerechtvaardigd werd. Er werd informatie uitgewisseld over zelfmoordaanslagen en manieren om explosies zo doeltreffend mogelijk te maken.

Volgens het openbaar ministerie probeerden de verdachten kwetsbare mensen uit de Belgische moslimgemeenschap te beïnvloeden met boodschappen van haat en oproepen tot deelname aan de gewapende jihad. Federaal magistraat Els Leemans maakte in haar vordering gebruik van recente aanpassingen en nuanceringen van twee artikels in de antiterreurwet. Zij vroeg vijf jaar effectieve gevangenisstraf voor Ahmed A.S., vier jaar voor Ayham A.S. en twee jaar voor Halil K. en Zeliha C.

De verdachten hebben tijdens het onderzoek en op de zitting hun actieve betrokkenheid bij IS ontkend. De verdediging pleitte de vrijspraak. Het vonnis was gepland voor 12 november, maar de drie rechters stelden het met drie weken uit.