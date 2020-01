De twee Belgische soldaten die op nieuwjaarsdag in Mali lichtgewond raakten toen hun voertuig op een bermbom reed, zijn zowel fysiek als mentaal volledig hersteld. Beiden vragen ook niet om naar België terug te keren. Dat heeft Luitenant-Kolonel Frankie Plasschaert vrijdagavond gezegd tijdens een nieuwjaarsreceptie in Leuven.

Beide militairen maken deel uit van het Bn ISTAR-regiment uit Heverlee, gespecialiseerd in verkenningsopdrachten, en zijn samen met circa 90 andere Belgische militairen in Mali aanwezig in het kader van de VN-vredesmissie MINUSMA met als doel het land te stabiliseren en het politiek proces te begeleiden.

De twee raakten lichtgewond toen ze met hun licht gepantserd voertuig van het type DINGO op een bermbom reden. 'Dankzij de bescherming die het voertuig bood en de goede reactie van de bemanning zijn onze militairen slechts lichtgewond geraakt', aldus Plasschaert. De commandant van Bn ISTAR is naar Mali vertrokken om zich te informeren over hun toestand.

Mali is een van de 24 landen waar in 2019 in totaal circa 800 Belgische militairen participeerden in buitenlandse vredesmissies. 'Defensie wil zich in 2020 verder opstellen als een loyale en geloofwaardige bondgenoot van onze partners. De accenten van de operaties situeren zich dit jaar in het kader van de strijd tegen terreur en van de dreiging die uitgaat van de houding van Rusland. De regio omvat de Sahel, Midden-Oosten en de Europese Oostflank', aldus Plasschaert.

Hij bepleitte verder in navolging van de legerchef dat ons land het defensiebudget tegen 2024 optrekt tot 1,27 procent van het BNP. In 2019 gaf ons land slechts 0,93 procent uit aan Defensie. Volgens de huidige planning wordt dat tegen 2023 opgetrokken tot 1,19 procent. 'Dat volstaat niet. Er is extra geld nodig voor de aanwerving van militair en burgerpersoneel, voor de verbetering van de werkomstandigheden, het uitbesteden van taken en de betaling van aangeschaft nieuw materiaal.'

Defensie zal in 2020 in totaal 2.035 vacatures openen, waarvan 220 voor officier, 600 voor onderofficier en 1.215 voor vrijwilliger. Daarnaast worden ook 116 burgers aangeworven. 'Voor een organisatie die tegen 2025 een derde van haar personeelsleden ziet uitstromen is het duidelijk dat een geslaagde rekrutering van kapitaal belang is. Defensie is en blijft een aantrekkelijke werkgever en je kan er een mooie loopbaan verwezenlijken', aldus nog Plasschaert.

