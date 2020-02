België dient bij Europa een klimaatstrategie voor 2050 in zonder becijferde doelstelling. De federale regering heeft niet eens een eigen bijdrage ingediend, schrijft De Standaard dinsdag.

De verschillende regeringen van het land krijgen volgende week woensdag een tekst ter goedkeuring voorgelegd, waarmee ons land met anderhalve maand vertraging dan toch zijn klimaatstrategie voor 2050 ­formuleert - niet te verwarren met het ­Klimaatplan voor 2030. Maar anders dan Europa vraagt, bevat het plan geen algemene ambitie voor 2050. De federale regering dient geen eigen plan in.

Nochtans heeft de federale overheid met de fiscaliteit, de spoorwegen en de wind­molens op zee troeven in handen. De federale klimaatadministratie werkte zelfs een reeks voorstellen uit om de federale bijdrage in te vullen.

Het resultaat is een langetermijnstrategie waarin niet eens een becijferde doelstelling staat. Elke regio heeft een eigen plan met eigen doelstellingen, maar die zijn niet samengeteld tot een algemeen Belgisch cijfer. Een strikte opvolging en controle is er niet aan verbonden.

