Maison Source, een organisatie uit de provincie Luxemburg, heeft zaterdag de Belgische Kinderrechtenprijs gekregen in het federaal parlement. De organisatie uit Barvaux ondersteunt jonge ouders uit kansarme milieus in hun dagelijkse activiteiten met hun kinderen.

De Kinderrechtenprijs is een eerbetoon aan mensen en initiatieven die zich op een buitengewone manier inzetten voor de bevordering van de rechten van het kind, met reële participatie van jongeren. De prijs was dit jaar aan zijn derde editie toe. Aan de Kinderrechtenprijs is een cheque van 10.000 euro verbonden. Een jury van twintig Nederlands- en Franstalige jongeren tussen 10 en 17 jaar koos voor Maison Source, omdat het 'sterk inzet op preventief werk dat de rechten van jonge kinderen bevordert'.

Jonge ouders uit kansarme milieus kunnen samen met hun kinderen twee keer per week terecht bij de vzw, waar ze worden begeleid, allerlei activiteiten doen en opvoedingsadvies krijgen. De uitreiking wordt georganiseerd door de ngo Plan International België, de Délégué général aux droits de l'enfant (DGDE) en het Kinderrechtencommissariaat. De prijs gaat afwisselend naar een Vlaams/Brussels en een Waals/Brussels initiatief. Enkele dagen geleden werd nog de dertigste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag gevierd.