De Belgische IS-vrouwen Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (26) zijn op 11 maart in Turkije vrijgesproken van terroristische activiteiten. Ze werden ook meteen vrijgelaten, samen met hun kinderen van 2 en 5 jaar. Ze zitten nu in een vluchtelingenkamp en wachten op hun uitlevering aan België.

Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Het nieuws wordt ook bevestigd door hun advocaat Walter Damen, meldt persagentschap Belga.

Damen en zijn confrater Olivia Vermeersch waren op de zitting aanwezig, samen met een Turkse advocaat. De openbaar aanklager had zelf de vrijspraak gevorderd, omdat hij vond dat de vrouwen niets kon worden aangewreven in Turkije en omdat ze goed hadden meegewerkt aan het onderzoek.

Wielandt en Abouallal waren twee keer vanuit België naar IS-gebied vertrokken. Sinds het voorjaar van 2017 zaten ze vast in een Koerdisch kamp in Noord-Syrië. Eind vorig jaar konden ze de grens naar Turkije oversteken en gaven ze zichzelf aan bij de Turkse autoriteiten.

Vier van hun zes kinderen werden in januari al teruggestuurd naar België. De twee vrouwen en hun twee jongste kinderen willen ook maar al te graag naar ons land terugkeren, al dreigt dat door de coronacrisis nog wat langer te duren.

Er staat Wielandt en Abouallal wel nog een gevangenisstraf van vijf jaar te wachten voor hun deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.

'Ze weten dat ze bij aankomst in België onmiddellijk geïsoleerd worden en dat ze tijdelijk ook afstand zullen moeten doen van hun kinderen', zegt Damen.

'Maar deze vrouwen beseffen dat ze grote fouten hebben gemaakt en dat ze alle kansen van de wereld hebben gekregen. De indruk die ik van hen kreeg, is dat ze enkel nog denken aan de toekomst en de hereniging van hun kinderen.'

