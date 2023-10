Belgische instellingen slachtoffer van cyberaanval: ‘We komen naar België om de Rusland-hatende sites te vernietigen’

Meerdere internetsites van Belgische instellingen zijn donderdag in de late namiddag het slachtoffer geworden van een DDOS-cyberaanval (distributed-denial-of-service). Onder meer de sites van het Koninklijk Paleis, van de premier en de Senaat waren tijdelijk niet bereikbaar.

De informatie werd bevestigd door het Centrum voor Cubersecurity België (CCB), dat in de voormiddag een nakende aanval ontdekte. Het CCB kon de betrokken diensten waarschuwen. Zo kon de Kanselarij van de premier de nodige maatregelen treffen om ernstige hinder te vermijden. ‘De preventiemaatregelen hebben goed gewerkt’, stelt het Centrum tevreden vast.

In plaats van de startpagina verscheen een boodschap in het Engels, waarin verwezen werd naar de Belgische steun aan Oekraïne en de belofte om in 2025 F-16’s te leveren. ‘We komen naar België om de Rusland-hatende sites te vernietigen’, luidde het nog.

Maar er is geen bevestiging dat de aanval daarwerkelijk uit Rusland komt. Het gaat wel om een hypothese.

Om 19 uur was enkel de site van de Senaat nog niet hersteld.