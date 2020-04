Henri Kichka, een Belg die de concentratiekampen heeft overleefd, is zaterdag op 94-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft zijn zoon Michel Kichka bekendgemaakt

Henri Kichka overleed in het Brussels rusthuis waar hij verbleef. Kichka was een bekend figuur in Franstalig België en getuigde vaak over de concentratiekampen, onder meer in scholen. 'Een klein microscopisch coronavirus is geslaagd in wat een heel nazileger niet is gelukt', aldus zoon Michel over de dood van zijn vader.

Henri Kichka werd in 1926 in Brussel geboren, in een gezin van uitgeweken Poolse joden. Als zestienjarige werd hij gedeporteerd. Hij overleefde verscheidene nazikampen, onder meer concentratiekamp Auschwitz. Kichka overleefde als enige van zijn familie de Tweede Wereldoorlog.

