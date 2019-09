Aanvankelijk zei Defensie dat de piloten ongedeerd waren.

In de buurt van Pluvigner, in het westen van Frankrijk, is donderdag een Belgische F-16 neergestort. Het ging om een tweezitter.

De twee piloten maakten gebruik van hun schietstoel, meldt Defensie. Er is echter onduidelijkheid over het lot van een van de twee inzittenden.

Aanvankelijk zei Defensie dat de piloten ongedeerd waren. Volgens de lokale krant Ouest-France zou een van de twee inzittenden echter overleden zijn.