In het Nederlandse Leeuwarden is een Belgische F-16 rijdend tegen een gebouw gebotst. Daarbij zijn twee gewonden gevallen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Friesland.

De gewonden zijn de piloot, die de schietstoel gebruikte, en iemand die zich in het gebouw bevond. De brandweerwoordvoerder kon geen verdere informatie geven over de ernst van de verwondingen. Het incident zou zijn gebeurd bij het opstarten van het toestel.

Ooggetuigen zagen een vlam uit het toestel komen, mogelijk van de schietstoel, meldt Omrop Fryslân. In berichten op Twitter zeggen de vliegbasis Leeuwarden en de Nederlandse luchtmacht dat er geen brand en geen explosie is geweest.

Een woordvoerder van de Belgische minister van Defensie, Ludivine Dedonder (PS), bevestigt dat het incident gebeurde met een Belgisch toestel. 'De minister heeft gevraagd minuut per minuut op de hoogte gehouden te worden', luidt het.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid, een onafhankelijk orgaan dat veiligheidsincidenten in Nederland onderzoekt, laat weten onderweg te zijn naar Leeuwarden voor een verkennend onderzoek naar de F-16.

