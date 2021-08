De twee evacuatievluchten die vandaag in het kader van operatie Red Kite plaatsvonden, hebben slechts 16 mensen uit Afghanistan kunnen weghalen. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) vrijdagnamiddag. Twee andere vluchten die gepland stonden, werden afgelast.

De eerste vlucht met een C130-toestel kon zestien Belgen meenemen, de tweede is zonder passagiers moeten terugkeren omdat de mensen gewoonweg niet op de luchthaven geraakten. De twee andere rotaties die deze namiddag tussen de Pakistaanse hoofdstad Islamabad en de luchthaven van Kaboel moesten plaatsvinden, werden afgelast wegens problemen met de vluchtautorisatie in Pakistan zelf.

Sinds gisteren hebben 442 een sms of e-mail met opvolgtelefoontje gekregen om vandaag naar de luchthaven te komen. Maar dat bleek een aartsmoeilijke opgaven.

'Zestien mensen: dat is niet veel', legt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) uit. 'Het is een operatie die in uiterst moeilijke omstandigheden verloopt. Vooral de toegang naar de luchthaven is problematisch. Vooral aan de ingang , die door het Amerikaanse leger gecontroleerd wordt, is het moeilijk. We hebben die problemen in het kader van de NAVO met de Verenigde Staten besproken', aldus Wilmès.

Bedoeling is dat er de komende dagen nog meer vluchten zullen plaatsvinden, benadrukt minister van Defensie Ludivine Dedonder. Morgen zijn er opnieuw vier tijdsslots aangevraagd. 'We zullen ons plan voortdurend blijven aanpassen, afhankelijk van de situatie ter plaatse. We blijven ons ten volle inzetten om al onze landgenoten in veiligheid te brengen.'

Momenteel is het niet de bedoeling om mensen te ontzetten vanuit Kaboel zelf. 'België heeft momenteel niet de capaciteit om zulke extracties uit te voeren. Alleen kunnen we dat niet doen', aldus Dedonder.

