New Kim, een topduivin van kwekers Gaston en Kurt Van De Wouwer uit Berlaar, is zondag bij het veilinghuis voor sportduiven Pipa verkocht voor een eindbedrag van 1,6 miljoen euro.

Ze is daarmee de duurste duif ooit in Europa. Het vorige record stond op 1,2 miljoen euro voor Armando, een prijsvogel uit West-Vlaanderen.

Gaston en Kurt Van De Wouwer verkochten dit weekend al hun resterende duiven en daar was heel wat internationale belangstelling voor. Hun duivenhok wordt immers al jaren beschouwd als een garantie op succes in prestigieuze duivensportwedstrijden.

De meeste van de 440 dieren brachten zondag bedragen op tussen enkele honderden en enkele duizenden euro's, maar er waren zoals verwacht enkele grote uitschieters. New Kim, een twee jaar oude duivin die onder meer het regelmatigheidscriterium voor jonge duiven "Nationale Asduif 2018" won, is voortaan zelfs de duurste duif ooit in Europa nadat iemand er 1,6 miljoen euro voor over had. Allicht wordt New Kim voortaan alleen nog gebruikt als kweekduif om hopelijk nieuwe jonge topduiven te verkrijgen.

Europese topduiven zijn de voorbije jaren steeds meer internationaal in trek geraakt, voornamelijk in China waar de duivensport enorme prijzengelden kan opleveren.

