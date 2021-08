Met twee vluchten werden zaterdag zowat 170 mensen uit Afghanistan geëvacueerd, zo meldt de federale regering. Mogelijk zullen er zaterdag nog vluchten plaatsvinden.

Een eerste C-130-transportvliegtuig van het Belgische leger evacueerde zaterdag 'ruim 80 mensen, onder wie Belgen en Nederlanders' uit Afghanistan. Dat hebben de ministers van Defensie Ludivine Dedonder en van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès bekendgemaakt.

Met een tweede vlucht komt de balans zaterdag 170-tal mensen onder wie veel Belgen en Nederlanders.

In het kader van de evacuatiemissie "Red Kite" vonden vrijdag al twee vluchten plaats. Op een eerste vlucht zaten zestien Belgen, een tweede vlucht moest leeg weer uit Kaboel vertrekken.

België heeft momenteel twee C-130's in Islamabad, een derde is onderweg. Vanuit de Pakistaanse hoofdstad worden de geëvacueerden dan met andere vliegtuigen doorgevlogen.

Vliegtuig met 153 evacués uit Afghanistan geland op Schiphol

Ook op Schiphol zijn 153 uit Afghanistan afkomstige mensen geland, zo meldt het Nederlandse ministerie van Defensie. In totaal zijn er nu 368 geëvacueerden via vluchten van Defensie in Nederland aangekomen.

Het gaat om mensen met een Nederlands of een buitenlands paspoort. Van die laatste groep reist het grootste deel vanaf Schiphol verder.

Amerikaanse ambassade raadt landgenoten af nog langer naar luchthaven af te zakken

De Amerikaanse ambassade in Kaboel raadt Amerikanen die zich nog in het land bevinden nu af om nog spontaan naar de luchthaven van Kaboel af te zakken voor een evacuatievlucht. In een mededeling op haar website spreekt de ambassade van 'mogelijke bedreigingen voor de veiligheid'.

De Amerikaanse ambassade heeft het specifiek over de toegangspoorten tot de luchthaven, die 'te vermijden' zijn. Wie geëvacueerd moeten worden uit Afghanistan moet individuele instructies van de Amerikaanse overheid afwachten, klinkt het nog in de mededeling.

