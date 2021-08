Zaterdag zijn in totaal 248 mensen, van wie 91 Belgen, geëvacueerd vanop de luchthaven van Kaboel naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Dat gebeurde met drie vluchten met een C-130.

Dat is zaterdag gezegd op een gezamenlijke persconferentie van Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie over de evacuatieoperatie "Red Kite" in Afghanistan

Van de vier geplande vluchten zaterdag kon de eerste niet doorgaan vanwege problemen met de internationale luchtverkeersregels. De drie andere vluchten haalden in totaal 248 mensen op, van wie 91 Belgen.

Op de eerste geslaagde vlucht zaten 57 Belgen en 27 Nederlanders en op de tweede 17 Belgen en 65 Nederlanders. De derde vlucht is nog onderweg van Kaboel naar Islamabad.

De geëvacueerden keren zaterdag nog niet terug naar ons land met een Belgisch vliegtuig, maar Defensie zoekt andere oplossingen in Islamabad, zegt viceadmiraal Wim Robberecht, hoofd van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV).

Intussen zijn 34 uit Afghanistan afkomstige Belgen zaterdag rond 15.30 uur met een Nederlands vliegtuig aangekomen in Schiphol. Zij zijn met een bus onderweg naar de kazerne van Peutie, bevestigt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi op de persconferentie.

Zondag staan vier evacuatievluchten tussen Kaboel en Islamabad op het programma.

Amerikaanse ambassade raadt landgenoten af nog langer naar luchthaven af te zakken

De Amerikaanse ambassade in Kaboel raadt Amerikanen die zich nog in het land bevinden nu af om nog spontaan naar de luchthaven van Kaboel af te zakken voor een evacuatievlucht. In een mededeling op haar website spreekt de ambassade van 'mogelijke bedreigingen voor de veiligheid'.

De Amerikaanse ambassade heeft het specifiek over de toegangspoorten tot de luchthaven, die 'te vermijden' zijn. Wie geëvacueerd moeten worden uit Afghanistan moet individuele instructies van de Amerikaanse overheid afwachten, klinkt het nog in de mededeling.

