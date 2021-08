Zaterdag zijn in totaal ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanop de luchthaven van Kaboel naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Dat gebeurde met drie vluchten met een C-130. In totaal zijn er nu, vrijdag en zaterdag samen, 'minstens' 108 Belgen geëvacueerd.

Dat is gezegd op een gezamenlijke persconferentie van Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie over de evacuatiemissie 'Red Kite' in Afghanistan.

Van de vier geplande vluchten zaterdag kon de eerste niet doorgaan omdat de C-130 niet mocht landen in Kaboel. Op de eerste geslaagde vlucht zaten 57 Belgen en rechthebbenden en 27 Nederlanders, op de tweede 17 Belgen en 65 Nederlanders. Een derde vlucht is intussen geland in Islamabad, bevestigt het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. Het ministerie kon nog niet zeggen hoeveel Belgen er aan boord waren, maar wel dat het om een 'substantieel' aantal gaat. Vrijdag en zaterdag samen zijn nu in totaal minstens 108 Belgen, hun familieleden en rechthebbenden geëvacueerd.

Buitenlandse Zaken is verheugd over het 'aanzienlijk betere' resultaat dan vrijdag, toen een eerste C-130 vlucht 16 Belgen uit Kaboel evacueerde en een tweede vlucht leeg moest vertrekken.

De geëvacueerden keerden zaterdag nog niet terug naar ons land met een Belgisch vliegtuig, maar Defensie zoekt andere oplossingen in Islamabad, zegt viceadmiraal Wim Robberecht, hoofd van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV). Buitenlandse Zaken bevestigde ook dat het twee repatriëringsopties heeft verzekerd bij Air Belgium, dat een A340-vliegtuig ter beschikking van de autoriteiten had gesteld, naast de door Defensie ingezette middelen.

Problemen aan luchthaven, met weigeringen

Intussen zijn 34 uit Afghanistan afkomstige Belgen zaterdag rond 15.30 uur met een Nederlands vliegtuig aangekomen in Schiphol. Zij zijn met een bus onderweg naar de kazerne van Peutie, bevestigde het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi op de persconferentie.

Zondag staan vier evacuatievluchten tussen Kaboel en Islamabad op het programma.

De autoriteiten zijn verheugd dat de Belgen de luchthaven van Kaboel nog kunnen bereiken. De situatie is er echter nog zeer moeilijk door het grote aantal mensen in de omgeving van luchthaven. Buitenlandse Zaken blijft proberen de aanwezige Belgen en rechthebbenden te bereiken, maar sommigen hebben ervoor gekozen om niet gerepatrieerd te worden omdat ze niet kunnen worden geëvacueerd met de mensen die zij zouden willen, zoals familieleden. Buitenlandse Zaken heeft nog geen precies beeld van dit verschijnsel, maar het zou van invloed kunnen zijn op het totale aantal geëvacueerde Belgen.

.

Amerikaanse ambassade raadt landgenoten af nog langer naar luchthaven af te zakken

De Amerikaanse ambassade in Kaboel raadt Amerikanen die zich nog in het land bevinden nu af om nog spontaan naar de luchthaven van Kaboel af te zakken voor een evacuatievlucht. In een mededeling op haar website spreekt de ambassade van 'mogelijke bedreigingen voor de veiligheid'.

De Amerikaanse ambassade heeft het specifiek over de toegangspoorten tot de luchthaven, die 'te vermijden' zijn. Wie geëvacueerd moeten worden uit Afghanistan moet individuele instructies van de Amerikaanse overheid afwachten, klinkt het nog in de mededeling.

Lees ook: Duitsland en VS sturen helikopters Kaboel in

Dat is gezegd op een gezamenlijke persconferentie van Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel en Migratie over de evacuatiemissie 'Red Kite' in Afghanistan.Van de vier geplande vluchten zaterdag kon de eerste niet doorgaan omdat de C-130 niet mocht landen in Kaboel. Op de eerste geslaagde vlucht zaten 57 Belgen en rechthebbenden en 27 Nederlanders, op de tweede 17 Belgen en 65 Nederlanders. Een derde vlucht is intussen geland in Islamabad, bevestigt het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. Het ministerie kon nog niet zeggen hoeveel Belgen er aan boord waren, maar wel dat het om een 'substantieel' aantal gaat. Vrijdag en zaterdag samen zijn nu in totaal minstens 108 Belgen, hun familieleden en rechthebbenden geëvacueerd. Buitenlandse Zaken is verheugd over het 'aanzienlijk betere' resultaat dan vrijdag, toen een eerste C-130 vlucht 16 Belgen uit Kaboel evacueerde en een tweede vlucht leeg moest vertrekken. De geëvacueerden keerden zaterdag nog niet terug naar ons land met een Belgisch vliegtuig, maar Defensie zoekt andere oplossingen in Islamabad, zegt viceadmiraal Wim Robberecht, hoofd van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV). Buitenlandse Zaken bevestigde ook dat het twee repatriëringsopties heeft verzekerd bij Air Belgium, dat een A340-vliegtuig ter beschikking van de autoriteiten had gesteld, naast de door Defensie ingezette middelen. Intussen zijn 34 uit Afghanistan afkomstige Belgen zaterdag rond 15.30 uur met een Nederlands vliegtuig aangekomen in Schiphol. Zij zijn met een bus onderweg naar de kazerne van Peutie, bevestigde het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi op de persconferentie. Zondag staan vier evacuatievluchten tussen Kaboel en Islamabad op het programma. De autoriteiten zijn verheugd dat de Belgen de luchthaven van Kaboel nog kunnen bereiken. De situatie is er echter nog zeer moeilijk door het grote aantal mensen in de omgeving van luchthaven. Buitenlandse Zaken blijft proberen de aanwezige Belgen en rechthebbenden te bereiken, maar sommigen hebben ervoor gekozen om niet gerepatrieerd te worden omdat ze niet kunnen worden geëvacueerd met de mensen die zij zouden willen, zoals familieleden. Buitenlandse Zaken heeft nog geen precies beeld van dit verschijnsel, maar het zou van invloed kunnen zijn op het totale aantal geëvacueerde Belgen. . De Amerikaanse ambassade in Kaboel raadt Amerikanen die zich nog in het land bevinden nu af om nog spontaan naar de luchthaven van Kaboel af te zakken voor een evacuatievlucht. In een mededeling op haar website spreekt de ambassade van 'mogelijke bedreigingen voor de veiligheid'.De Amerikaanse ambassade heeft het specifiek over de toegangspoorten tot de luchthaven, die 'te vermijden' zijn. Wie geëvacueerd moeten worden uit Afghanistan moet individuele instructies van de Amerikaanse overheid afwachten, klinkt het nog in de mededeling.