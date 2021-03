Belgische bisschoppen steunen Bonny: 'Moeten weg van respect en integratie blijven volgen'

De Belgische bisschoppen scharen zich in een verklaring impliciet achter de positie van de Antwerpse bisschop Johan Bonny. Hij had in een opiniebijdrage zijn 'plaatsvervangende schaamte en onbegrip' verwoord over de blijvende afwijzing door de Congregatie van de Geloofsleer van het kerkelijk zegenen van homoseksuele relaties.

Bisschop Johan Bonny © belga

'De Belgische bisschoppen hebben kennis genomen van het 'responsum' van 15 maart 2021 waarmee de Congregatie voor de Geloofsleer herhaalt dat de zegening van de leefgemeenschap van 'personen van hetzelfde geslacht' niet mogelijk is. Zij beseffen dat dit bij veel homoseksuele gelovigen hun ouders en grootouders, hun familie en vrienden bijzonder pijnlijk overkomt', aldus het persbericht woensdagmiddag. 'Sinds jaren werkt de katholieke kerkgemeenschap van ons land in al haar geledingen (bisschoppen, priesters en pastorale medewerkers, theologen, wetenschappers, politici en maatschappelijk werkers), samen met andere maatschappelijke actoren, aan een klimaat van respect, erkenning en integratie. Velen van hen zijn bovendien geëngageerd in een kerkelijk verband of een christelijke instelling. De bisschoppen moedigen hun medewerkers aan om deze weg te blijven volgen. Ze voelen zich daarbij gesteund door de exhortatie Amoris Laetitia (De vreugde van de liefde) die paus Franciscus schreef na de bisschoppensynode van 2015: onderscheiden, begeleiden en integreren: dat blijven voor de bisschoppen de belangrijkste sleutelwoorden', aldus de bisschoppenconferentie van België. Lees ook: 'Wat is de keuze van de Kerk, mensen aantrekken of afstoten?'