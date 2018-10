Belgisch interventieteam B-FAST wordt niet ingezet bij de hulpoperaties in Indonesië

Op dinsdag 2 oktober had België Indonesië noodhulp aangeboden via B-FAST. Na een evaluatie van de mogelijkheden stelde België de Indonesische autoriteiten voor om ofwel twee waterzuiveringsinstallaties, vergezeld van 23 deskundigen, ofwel eerstelijnshulpgoederen te sturen. 'De lokale technische omstandigheden, zoals beschreven door Indonesië in hun antwoord, evenals de organisatorische verplichtingen die eruit voortvloeien, laten echter niet toe de voorgestelde missie op een degelijke en efficiënte manier uit te voeren', klinkt het. 'Als gevolg van deze omstandigheden kan B-FAST niet nuttig worden ingezet in de getroffen zone.'

Buitenlandse Zaken liet op 2 oktober weten paraat te staan om noodhulp te bieden, binnen de coördinatiemechanismen voor noodhulp van de Verenigde Naties en de Europese Unie. B-FAST is een interdepartementale structuur die bestaat uit de diensten van de eerste minister, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Begroting en het ministerie van Defensie.

Een jaar geleden trok B-FAST nog naar het Caraïbische eiland Dominica, dat getroffen werd door orkaan Maria. Het Indonesische eiland Sulawesi werd op vrijdag 28 september getroffen door een zware aardbeving en een tsunami. Daarbij kwamen al minstens 1.658 mensen om het leven. Vrijdag waren ook nog minstens 683 mensen vermist.