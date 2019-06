Het Belgische gerecht heeft beslist om de Franse terrorist Rachid Benomari (46) niet langer te vervolgen.

De man had bekentenissen afgelegd over een dertigtal moorden die hij in Somalië had gepleegd. Dat meldt RTL-TVI en wordt bevestigd door zijn advocaten Hamid El Abouti en Isa Gultaslar. De beslissing tot seponering viel eind april. Het parket had geen beroep aangetekend binnen de voorziene termijn. De advocaten van Rachid Benomari weigeren elk commentaar.

De correctionele rechtbank van Brussel had in maart 2015 Rachid Benomari veroordeeld tot 18 jaar cel voor het leiderschap van terroristische groepen, met name de milities van al-Shabaab. Hij was lid geworden van die milities in 2011. Hij zit momenteel zijn straf uit in de speciale vleugel voor geradicaliseerde gevangenen in de gevangenis van Itter.

Tijdens zijn proces werd hij er met name van beschuldigd jonge jihadisten in België te hebben gerekruteerd. Zo vormde hij zelf een cel waarmee hij naar Somalië vertrok. Tijdens de pleidooien in die de zaak had advocaat El Abouti gezegd dat de zaak niet voor de correctionele maar voor assisen had moeten komen, omdat uit afgeluisterde gesprekken bleek dat de beschuldigde toegaf dat hij tijdens gevechten mensen had gedood. Maar zo een wijziging van de behandeling zou voor extra vertragingen hebben gezorgd en dan zouden zijn advocaten vervolgens om vrijlating kunnen hebben verzocht. De bekentenissen van Rachid Benomari passen ook in diens verdedigingsstrategie. De openbaar aanklager vond dat er sprake was van nieuwe feiten en startte een nieuw onderzoek. Onderzoekers trokken naar Kenia, buurland van Somalië om bewijzen te vinden voor deze bekentenissen, maar dat leverde niets op.