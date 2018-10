België zoekt stroomschepen tegen black-out

Zulke stroomschepen worden nu vooral gebruikt als noodoplossing in ontwikkelingslanden. Het zou de allereerste keer zijn dat ze in Europa worden ingezet. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

The Power Barge Corporation uit Houston, Texas heeft van Engie Electrabel de vraag gekregen of drijvende olie- en gascentrales ingeschakeld kunnen worden om het energietekort op te vullen. De groep heeft twee schepen beschikbaar, in de Dominicaanse Republiek en in India, maar zou zes maanden nodig hebben om die hier operationeel te krijgen. De Turkse marktleider Karadeniz kan in twintig dagen een drijvend stroomplatform uit de Middellandse Zee naar België slepen en heeft veertig dagen nodig om een stroomschip uit het Verre Oosten naar hier te varen, samen goed voor een capaciteit van 360 megawatt (MW).

De maanden nadien kan het bedrijf de capaciteit opdrijven tot 900 MW. 'We hebben gesprekken met twee energieleveranciers en houden contact met de Belgische overheidsdienst van Energie', bevestigt John Cockin, vicepresident Europa bij Karadeniz, aan De Tijd. Engie Electrabel bevestigt dat de piste bekeken wordt, maar wil niet meer details kwijt.