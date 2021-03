België wordt steeds meer een etnische smeltkroes

België is in sneltempo een migratiesamenleving geworden. Belgische wijken zijn in 20 jaar tijd diverser geworden en evolueren tot een smeltkroes. Dat schrijft De Tijd zaterdag op basis van niet eerder gepubliceerde data van het Belgische statistiekbureau Statbel waar de krant toegang toe kreeg.

Jubelpark in Brussel (24 februari 2021).

Mensen met dezelfde migratieachtergrond leven minder geconcentreerd in bepaalde buurten en mixen meer met mensen met een andere herkomst. De Vlaamse steden, aangevuld met Brussel, vallen uiteen in drie groepen. Steden waar superdiversiteit ontstaat, steden waar de diversiteit fors groeit en Belgen de meerderheid uitmaken, en steden met een kleinere minderheid mensen van buitenlandse herkomst die via vrij recente migratiestromen in België zijn beland.