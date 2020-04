België engageert zich op dit moment niet om niet-begeleide minderjarige migranten over te nemen uit de Griekse vluchtelingenkampen. Dat benadrukt het kabinet van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD). Ons land neemt deel aan technische gesprekken, maar 'het is nog te vroeg voor een concreet engagement', klinkt het.

De Europese Commissie lanceerde begin vorige maand een oproep aan de lidstaten om 1.600 minderjarige migranten zonder begeleiding over te nemen van Griekenland. Op de Griekse eilanden verblijven momenteel ongeveer 40.000 migranten in overvolle kampen.

België en Bulgarije 'hebben interesse getoond om zich bij het initiatief aan te sluiten', zei Adalbert Jahnz, een woordvoerder van de Europese Commissie, woensdagmiddag. 'Het valt dus te verwachten dat er meer niet-begeleide minderjarigen overgenomen zullen worden, maar gedetailleerde cijfers zijn er nog niet.'

Volgens de woordvoerder van minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block is het verhaal genuanceerder. 'Op dit moment is er nog niets bevestigd. We nemen deel aan technische gesprekken, maar we moeten ook rekening houden met de situatie in het opvangnetwerk in eigen land', klinkt het. 'Het is nog te vroeg voor een concreet engagement.'

Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Ierland, Finland, Portugal en Kroatië toonden zich eerder al bereid jongeren over te nemen uit de Griekse kampen. Duitsland wil tussen 350 en 500 minderjarigen overbrengen, Luxemburg stemde in met de overbrenging van 12 minderjarigen.

Sommige lidstaten hebben zich ook akkoord verklaard om begeleide minderjarigen over te nemen, zei Jahnz nog, zonder meer details mee te geven. Hij benadrukte wel dat niet-begeleide kinderen en jongeren prioritair blijven.

De Europese Commissie lanceerde begin vorige maand een oproep aan de lidstaten om 1.600 minderjarige migranten zonder begeleiding over te nemen van Griekenland. Op de Griekse eilanden verblijven momenteel ongeveer 40.000 migranten in overvolle kampen. België en Bulgarije 'hebben interesse getoond om zich bij het initiatief aan te sluiten', zei Adalbert Jahnz, een woordvoerder van de Europese Commissie, woensdagmiddag. 'Het valt dus te verwachten dat er meer niet-begeleide minderjarigen overgenomen zullen worden, maar gedetailleerde cijfers zijn er nog niet.' Volgens de woordvoerder van minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block is het verhaal genuanceerder. 'Op dit moment is er nog niets bevestigd. We nemen deel aan technische gesprekken, maar we moeten ook rekening houden met de situatie in het opvangnetwerk in eigen land', klinkt het. 'Het is nog te vroeg voor een concreet engagement.' Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Ierland, Finland, Portugal en Kroatië toonden zich eerder al bereid jongeren over te nemen uit de Griekse kampen. Duitsland wil tussen 350 en 500 minderjarigen overbrengen, Luxemburg stemde in met de overbrenging van 12 minderjarigen. Sommige lidstaten hebben zich ook akkoord verklaard om begeleide minderjarigen over te nemen, zei Jahnz nog, zonder meer details mee te geven. Hij benadrukte wel dat niet-begeleide kinderen en jongeren prioritair blijven.