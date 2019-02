België wil Ivoriaanse ex-president Laurent Gbagbo opvangen

Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft Gbagbo vrijdag in Den Haag onder voorwaarden vrijgelaten, nadat hij ruim twee weken geleden was vrijgesproken van misdaden tegen de mensheid. Die zouden zijn begaan in 2010 en 2011 tijdens gewelddadigheden na de verkiezingen in Ivoorkust.

"België heeft een vraag tot samenwerking van het Hof gekregen, vanwege familiebanden van Laurent Gbagbo in ons land", aldus Karl Lagatie, woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken. "België steunt de internationale rechtsmacht en dus hebben we positief gereageerd op die vraag."

De Kamer van Beroep heeft unaniem beslist een aantal voorwaarden toe te voegen aan de vrijlating van Laurent Gbagbo. Hij wordt verplicht in een lidstaat van het ICC te verblijven in afwachting van een mogelijke rechtszaak in hoger beroep.

De voorwaarden voor de komst van Gbagbo naar België moeten volgens Buitenlandse Zaken nog onderhandeld worden met het ICC. "Het gaat om een principeakkoord. De voorwaarden maken nog onderwerp uit van onderhandelingen tussen de griffie van het hof en de Belgische autoriteiten", aldus Lagatie.