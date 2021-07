Er komt een Belgische coördinatiestrategie tegen de verontreiniging door PFAS, de groep vervuilende chemicaliën waartoe ook PFOS behoort. Dat deelt het kabinet van federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) donderdag mee, na een interministeriële conferentie over de PFAS-problematiek.

Het is minister Khattabi die de conferentie bijeenriep, nadat de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht door het Amerikaanse chemiebedrijf 3M ruchtbaarheid had gekregen. Onder anderen federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) nam aan de conferentie deel, naast de regionale milieuministers. Eerder deelde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) mee dat de ministers, op voorstel van haar en van collega-minister Wouter Beke (CD&V), een Europese PFAS-aanpak op de agenda van de Europese ministerraad zullen plaatsen.

Volgens het kabinet van minister Khattabi werd dus ook overeengekomen om een coördinatiestrategie op te zetten tussen de verschillende overheden om PFAS-verontreiniging in België te verwijderen. 'Een coherent beleid vereist inderdaad dat het huidige en toekomstige optreden tegen PFAS-verontreiniging op efficiënte wijze gecoördineerd wordt op alle beleidsniveaus en binnen alle bevoegdheden', luidt het. De overheden zullen daarnaast informatie over 'early warnings' met elkaar delen.

Een deskundigengroep moet die strategie voor een coherente aanpak uitwerken. De werkgroep zal fungeren als nationaal overlegorgaan waar informatie wordt uitgewisseld. In november komt de interministeriële conferentie opnieuw samen over de werkzaamheden van de werkgroep, klinkt het nog.

