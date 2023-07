België weigert ambassadeur Rwanda te accrediteren

Rwanda vindt het ‘betreurenswaardig’ dat België de nieuwe Rwandese ambassadeur voor België weigert te accrediteren en meent dat dit ‘weinig goeds belooft’ voor de bilaterale relaties, zo heeft de woordvoerster van de Rwandese regering woensdag gezegd.

Vincent Karega, vroeger ambassadeur van Rwanda in Zuid-Afrika en in de Democratische Republiek Congo, waar hij in oktober 2022 uitgewezen werd wegens spanningen tussen de twee landen, was door Kigali gekozen om ambassadeur in België te worden.

‘Het is betreurenswaardig dat de Belgische regering blijkbaar geplooid is voor de druk van de regering van de DR Congo en de propaganda van negationistische organisaties en militanten’, zei de woordvoerster van de Rwandese regering, Yolande Makolo, aan het Franse persbureau AFP.

De Belgische overheidsdienst Buitenlandse Zaken wou woensdag niet meteen reageren. Dinsdag wenste de federale overheidsdienst geen commentaar te geven op persberichten over de geweigerde accreditatie.

Congo besliste in oktober vorig jaar Vincent Karega uit te wijzen. Kinshasa beschuldigde Kigali ervan de beweging M23 te steunen.