België vraagt de Europese Commissie, samen met acht andere Europese landen, om een einddatum voor de verkoop van nieuwe wagens met verbrandingsmotoren. Dat meldt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) woensdag. Een en ander moet de duurzame overgang naar elektrische wagens op gang trekken.

Van der Straeten en haar collega van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) ondertekenen woensdag een oproep aan de Europese commissie om een duidelijke datum vast te leggen voor de geleidelijke stopzetting van de verkoop van nieuwe wagens met een verbrandingsmotor, benzine- en dieselvoertuigen dus.

Samen met Denemarken, Griekenland, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland en Oostenrijk vraagt België de Europese Commissie eveneens om strengere CO2-normen op te leggen aan producenten van voertuigen met verbrandingsmotoren, en om de ontwikkeling te versnellen van de infrastructuur die nodig is voor elektrische voertuigen, zoals laadpalen. 'Zo boosten we elektrische wagens en zorgen we voor propere lucht, minder CO2-uitstoot en meer jobs', zegt Van der Straeten. 'Met negen landen vragen we aan de Europese commissie duidelijkheid, want als we 55% minder CO2-uitstoot in 2030 willen halen, moeten we daar vandaag aan beginnen', zegt de Groen-politica.

Die noemt het initiatief noodzakelijk voor het klimaat en de luchtkwaliteit. 'De transportsector is de enige sector in België waar de emissies de afgelopen decennia zijn gestegen. Bovendien is de transportsector de tweede grootste bron van stikstofemissies in Vlaanderen en van diverse andere vormen van luchtvervuiling.' Een duidelijke einddatum voor verbrandingsmotoren zorgt daarnaast voor investeringszekerheid voor bedrijven en geeft ook de ontwikkeling van technologieën voor elektrische voertuigen een duw in de rug, luidt het. Dat zou twee grote struikelblokken voor de doorbraak van elektrische voertuigen bij het grote publiek, namelijk de batterijduur en de prijs, kunnen wegnemen.

Bovendien zou de ontwikkeling van het marktsegment ook nieuwe banen scheppen. 'De Zweedse fabrikant Volvo heeft zonet besloten om tegen 2030 enkel nog elektrische wagens te bouwen en schat dat dat 300 nieuwe jobs zal opleveren in de Volvo-fabriek in Gent. De energietransitie wordt de werkgever van het komende decennium', zegt minister Van der Straeten.

