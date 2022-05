België vraagt EU om verplichte installatie zonnepanelen op bepaalde gebouwen

Gebouwen met een plat dak, openbare gebouwen, supermarkten en andere winkels zouden verplicht zonnepanelen op hun dak moeten hebben. Dat schrijven België en vijf andere EU-landen in een oproep aan de Europese Commissie. Ze willen op die manier de elektriciteitsproductie door zonnepanelen een boost geven én de onafhankelijkheid van Rusland op het vlak van energie versnellen.

Over twee weken stelt de Commissie de details van haar REPowerEU-plan voor. Dat moet de Europese afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen versneld volledig afbouwen, maar de EU ook sneller de weg naar een duurzamer energiebevoorrading doen inslaan. Dat kan door de energie-efficiëntie van gebouwen en industrie te verhogen, meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen en elektrificatie, en knelpunten in de infrastructuur aan te pakken.

Belgisch federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) grijpt de presentatie van dat plan op 18 mei nu aan om bij de Commissie een lans te breken voor meer Europese PV-productie. ‘Zonne-energie heeft in de EU een enorm potentieel. (…) Elk zonnepaneel vermindert onze energieafhankelijkheid van Rusland meteen en op rechtstreekse wijze’, schrijft ze in een brief aan vicevoorzitter Frans Timmermans en commissaris voor Energie Kadri Simson. De brief werd ook ondertekend door Van der Straetens collega’s uit Oostenrijk, Ierland, Litouwen, Luxemburg en Spanje.

Een versnelde plaatsing van zonnepanelen stelt Europese burgers ook minder bloot aan de hoge energieprijzen én creëert jobs, betogen de zes ministers. De Europese Unie heeft de capaciteit om tegen 2030 70 miljoen zonnedaken te installeren, betogen ze. ‘Deze zullen 1.100 TWh aan elektriciteit opwekken en miljoenen lokale jobs creëren.’ Daarom moet de Commissie over twee weken een “Solar Plan” aan haar voorstel toevoegen.

Hoe willen de zes ministers hun ambitie op het vlak van zonnepanelen concreet realiseren? Door van zonnedaken de norm te maken voor nieuwbouwwoningen en huizen die grondig gerenoveerd worden. Via EU-wetgeving moeten gebouwen met een plat dak, openbare gebouwen, supermarkten en industriële en brownfieldsites dan weer standaard met zonnedaken worden uitgerust. Ook al zou die verplichting dus Europees worden beslist, zouden de lidstaten vrij de modaliteiten kunnen bepalen.