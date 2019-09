Minister van Defensie Didier Reynders (MR) sluit een deelname van België aan een militaire veiligheidsoperatie in de straat van Hormuz niet uit, maar pleit in dat kader voor een Europese aanpak. Dat heeft hij woensdag gezegd in de Kamercommissie Defensie. Concrete plannen voor zo'n Europese missie zijn er nog niet.

Op 19 juni hebben de VS aan België gevraagd om deel te nemen aan een operatie om de veiligheid van de scheepvaart in de Golfregio te garanderen. De straat van Hormuz, een levensbelangrijke scheepvaartroute, was al het decor van spanningen met Iran. Die liepen op nadat de VS uit het nucleaire akkoord met Iran stapten. Dagelijks varen ook schepen met bestemming Belgische havens door de straat van Hormuz. De Amerikaanse oproep voor de internationale veiligheidsoperatie vond voorlopig enkel gehoor bij Groot-Brittannië, Bahrein en Australië.

Duitsland wil niet aan de Amerikaanse operatie deelnemen en pleit voor een Europese operatie om de scheepvaart te vrijwaren. Frankrijk pleitte dan weer voor een Europese ontradingsmissie. Ook België is voorstander van een Europese aanpak, zei minister Reynders. De regering is bereid om vragen voor zo'n eventuele missie te bekijken. Hij beloofde ook het parlement hierover te informeren. Voor N-VA is een inzet van Belgische militairen in de straat van Hormuz geen taboe, zei N-VA-Kamerlid Theo Francken. Als er een vraag komt, wil hij die ten gronde in het parlement bespreken. Sp.a kant zich niet tegen een Belgische inzet, maar wil dat die niet 'op een onverantwoorde manier' gebeurt, zei sp.a-Kamerlid Yasmine Kherbache.