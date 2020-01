België was in 2019, voor het eerst in negen jaar, opnieuw een netto-uitvoerder van elektriciteit. Dat blijkt uit cijfers van hoogspanningsbeheerder Elia. Met dank aan de kerncentrales en meer hernieuwbare energie.

In 2018 moest ons land nog massaal elektriciteit invoeren om het licht aan te houden. Door de onverwachte uitval van verscheidene kerncentrales hingen we massaal af van invoer: 20 procent van onze elektriciteit kwam van import.

Het voorbije jaar kon België voor het eerst sinds 2010 weer meer elektriciteit uitvoeren dan invoeren: 2,1 procent van onze productie, of 1,8 TWh werd uitgevoerd. Dat komt omdat de zeven kernreactoren veel minder uitvielen. Zo was bijna de helft (48,8 procent) van de Belgische stroomproductie afkomstig van kernproductie, tegen 31,2 procent in 2018.

Er werd ook meer stroom opgewerkt door windmolens en zonnepanelen. De productie van die hernieuwbare energie nam toe met 17 procent, vooral omdat de windmolens op zee meer elektriciteit leverden. Windenergie en zonnepanelen waren vorig jaar goed voor 13,7 procent van onze productie.

Vooral december was een productieve maand voor hernieuwbare energie: door de strakke wind draaiden de windmolens volop: 16 procent van van de elektriciteitsproductie kwam van hernieuwbare bronnen, of 1,17 TWh. Dat was meteen een nieuw record.

Opvallend genoeg werd er ook meer stroom opgewekt door gascentrales. De gascentrales van Vilvoorde en Seraing werden in 2018 weer in productie genomen, en dat had ook in 2019 zijn effect. Het percentage stroom opgewekt door aardgas in onze energiemix steeg van 24,4 naar 27,2 procent.

België is via interconnectie steeds meer verbonden met onze buurlanden. Dankzij de Nemo-link zijn we sinds 2019 via een hoogspanningskabel verbonden met Groot-Brittannië. Het voorbije jaar liep dan ook veel stroom richting de Britten, omdat bij ons elektriciteit goedkoper was. Eind dit jaar zouden we via een nieuwe kabel verbonden moeten zijn met Duitsland. Elia verwacht dat in de toekomst ons land heel veel hernieuwbare energie zal afnemen van beide landen, grote producenten van hernieuwbare energie.

Totale stroomverbruik gedaald

In totaal is het stroomverbruik in ons land in het voorbije jaar gedaald naar het laagste niveau in minstens zes jaar. In 2019 daalde het naar 84,7 terawattuur (TWh), tegen 87,5 TWh in 2018.

De reden van de dalende consumptie is de gestegen efficiëntie. Niet alleen de huishoudens maar ook de industrie gaan efficiënter om met het verbruik van elektriciteit. Elia verwacht evenwel dat het verbruik van elektriciteit de komende jaren enkel maar zal stijgen, als gevolg van de groeiende elektrificatie van onze samenleving. Er zullen steeds meer elektrische wagens rondrijden, en elektrische warmtepompen zullen voor verwarming zorgen.

