België stuurt een 13-koppig medisch noodteam om de slachtoffers van de brand in het opvangcentrum voor asielzoekers in Moria op het Griekse eiland Lesbos te helpen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin donderdag aangekondigd.

In het kader van het B-FAST-mechanisme stuurt België een team dat voornamelijk zal bestaan uit gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Ze zullen de Griekse gezondheidswerkers ondersteunen 'om de meest getroffenen van passende zorg en behandeling te voorzien in het kader van de COVID-19-pandemie', licht Goffin toe.

Het Belgische team zal monsters nemen en tests uitvoeren en expertise verstrekken in triagestations. Ook zullen ze opleidingen verzorgen op het gebied van hygiënemaatregelen. Naast het medische team zal het C-130-transportvliegtuig ook dekens en slaapzakken meenemen.

In het overbevolkte asielcentrum op Lesbos brak dinsdagnacht brand uit. Het kamp is helemaal verwoest en veel van de ruim 12.000 kampbewoners moesten in de nacht van woensdag op donderdag de nacht buiten doorbrengen.

