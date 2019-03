België sponsort massaal diesels uit buitenland

Truckers, taxi- en buschauffeurs kunnen in België een terugbetaling krijgen van de accijnzen op diesel. De korting bedraagt vandaag iets minder dan 25 eurocent per liter, ongeveer een vijfde van de prijs aan de pomp. Het gunsttarief werd in 2004 ingevoerd als een steunmaatregel voor de logistieke sector.

Maar de laatste jaren rijzen de kosten de pan uit. De overheidssubsidies stegen van 184 miljoen euro in 2014 naar 451 miljoen euro in 2018. Bovendien zullen ze dit jaar verder oplopen tot 600 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Kristof Calvo (Groen) opvroeg bij minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld). Wat opvalt, is dat 45 procent van de aanvragers niet uit België komt. Vorig jaar vroegen 5.284 buitenlanders een terugbetaling. Ze kregen in totaal 165 miljoen euro aan Belgische subsidies. De kloof tussen het aantal Belgen en niet-Belgen dat een korting krijgt, wordt elk jaar kleiner. Daarmee smelt ook het concurrentievoordeel voor de Belgen weg.

Volgens Groen moet het systeem op de schop, maar de FOD Financiën stelt dat het ook geld opbrengt voor onze economie. Een opheffing van het systeem kan dus beter zijn voor het klimaat, maar niet voor de staatskas.