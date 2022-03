De Belgische ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev is gesloten wegens 'de evolutie van de veiligheidssituatie in het land'. Het personeel van de ambassade heeft Oekraïne verlaten. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken dinsdagavond.

Eerder was uit veiligheidsoverwegingen nog beslist om het personeel in Kiev over te plaatsen naar de Franse ambassade. "Consulaire bijstand aan Belgen die zich nog in Oekraïne bevinden, zal verder worden verleend door de consulaire teams die aanwezig zijn aan verschillende grenspunten met Oekraïne en door het Crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken", zo staat in de mededeling van Buitenlandse Zaken.

Concreet zullen die consulaire teams zich bevinden in Medyka (Polen), Ko¨ice (Slovakije), Suceava (Roemenië) en in Chisinau (Moldavië). Er kan ook contact worden opgenomen met het callcenter van Buitenlandse Zaken (+32 2 501.40.00). De overige bevoegdheden van de Belgische ambassade in Kiev worden overgenomen door onze ambassade in Polen. Buitenlandse Zaken heeft weet van zeker 276 Belgen en nauwe familieleden in Oekraïne. Ons land is ook verantwoordelijk voor achttien Luxemburgers in het land.

Eerder was uit veiligheidsoverwegingen nog beslist om het personeel in Kiev over te plaatsen naar de Franse ambassade. "Consulaire bijstand aan Belgen die zich nog in Oekraïne bevinden, zal verder worden verleend door de consulaire teams die aanwezig zijn aan verschillende grenspunten met Oekraïne en door het Crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken", zo staat in de mededeling van Buitenlandse Zaken. Concreet zullen die consulaire teams zich bevinden in Medyka (Polen), Ko¨ice (Slovakije), Suceava (Roemenië) en in Chisinau (Moldavië). Er kan ook contact worden opgenomen met het callcenter van Buitenlandse Zaken (+32 2 501.40.00). De overige bevoegdheden van de Belgische ambassade in Kiev worden overgenomen door onze ambassade in Polen. Buitenlandse Zaken heeft weet van zeker 276 Belgen en nauwe familieleden in Oekraïne. Ons land is ook verantwoordelijk voor achttien Luxemburgers in het land.