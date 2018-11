België ondertekent migratiepact van de Verenigde Naties nog niet

Bedoeling is dat de experten van de federale regering zich buigen over de finale versie van de tekst en dat er overleg komt met Europese collega's over punten die nog discussie kunnen opleveren.

In de VN-verklaring worden niet-bindende afspraken gemaakt, onder meer om migratie zo ordentelijk te laten verlopen en mensensmokkel tegen te gaan. De tekst zal in december - na een proces dat in 2016 van start ging - ondertekend worden in de Marokkaanse stad Marrakesh.

Voor België zal minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo daarbij aanwezig zijn. Hij benadrukte onlangs nog op Twitter dat hij achter het akkoord blijft staan. 'Migratie-uitdagingen los je als land niet in je eentje op. Er is net meer internationale samenwerking nodig, niet minder. Ik zal daarom in Marrakesh met veel overtuiging namens ons land het Global Compact on Migration ondertekenen', schreef hij.

Intussen heeft een aantal landen aangekondigd zich terug te trekken, terwijl anderen er serieuze vraagtekens bij plaatsen. In eigen land rijzen er bij N-VA vragen. De partij drong aan op een grondige analyse alvorens het licht op groen te zetten.

Het kernkabinet boog zich vrijdag een eerste keer over het dossier. Bedoeling is dat de analyse wordt voortgezet, verklaarde premier Charles Michel na afloop. 'Het is nog nodig meer informatie te krijgen over de tekst. Onze experten zullen de komende dagen daarop verder werken'. Ook zal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op Europees niveau gesprekken voeren over een aantal punten in het pact.

De premier benadrukte dat migratie een belangrijk thema is. Het is daarom van belang dat de regering er alles aan doet om op nationaal vlak correcte beslissingen te nemen, maar ook dat er een sterke internationale samenwerking tot stand kan komen.