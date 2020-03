Er zijn dinsdag nieuwe, scherpere maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. De nieuwe maatregelen zullen van kracht zijn tot 5 april.

Vanaf 12 uur woensdagmiddag worden in heel het land strengere maatregelen van kracht in de strijd tegen het coronavirus. Enkel essentiële verplaatsingen worden nog toegestaan en samenscholingen worden verboden. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad dinsdag beslist.

Volgens premier Sophie Wilmès moeten mensen maximaal thuisblijven. Enkel essentiële verplaatsingen (eten kopen, tanken, apotheek) zijn toegestaan. Activiteiten buiten zijn toegestaan, mits er voldoende afstand is. Bijeenkomsten zijn dan weer niet toegelaten.

Bedrijven moeten hun werknemers laten telewerken waar mogelijk. Voor jobs waar dat niet kan moeten de regels van 'social distancing' (voldoende afstand houden) maximaal gerespecteerd worden.

Niet-essentiële winkels worden gesloten. Er is een uitzondering voor voedingszaken, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.

De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot 1 persoon per 10m2 en voor maximaal 30 minuten. Openbare markten worden verboden, met uitzondering van voedingskramen waar die levensnoodzakelijk zijn.

Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden verboden tot 5 april.

De Block: 'Strengere maatregelen omdat het nodig is'

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block beseft dat de door de Nationale Veiligheidsraad genomen maatregelen veel van de bevolking vragen, maar benadrukt dat ze ook echt nodig zijn.

'Het is een verstrenging van de maatregelen omdat het nodig is, omdat we nu op een cruciaal moment zijn waar het aantal mensen dat gehospitaliseerd wordt gevoelig omhoog gaat. Dit is nu het moment om de curve af te kunnen vlakken en daar zijn meer maatregelen voor nodig', verklaarde De Block dinsdagavond meteen na de persconferentie aan de vrt.

'Wat ook belangrijk is, is dat de maatregelen die we al genomen hebben beter opgevolgd worden.' De minister beseft dat dit veel vraagt van de bevolking. 'We vragen die inspanning nu voor een aantal weken om het verschil te maken. Als we wachten tot er duizenden mensen in onze ziekenhuizen liggen, zullen die maatregelen niets meer uithalen. Dat weten we uit de voorbeelden uit het buitenland', aldus De Block.

