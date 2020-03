België gaat geen corona­patiënten uit andere landen opnemen om in onze ziekenhuizen te laten verzorgen. Vragen van Nederlandse ziekenhuizen en van Italië om patiënten over te nemen werden geweigerd. Dat heeft het kabinet van premier Sophie Wilmès (MR) bevestigd aan De Tijd.

Nu almaar meer Europese landen door het coronavirus op de limieten van hun gezondheidszorg botsten, klinkt de roep om Europese solidariteit steeds luider. Zo neemt Duitsland een beperkt aantal Italiaanse coronapatiënten over om de overvolle Italiaanse ziekenhuizen te ontlasten. Frankrijk krijgt hulp van zijn buurlanden Duitsland, Zwitserland en Luxemburg om patiënten uit de zwaar getroffen Elzas te helpen.

Ons land is vooralsnog niet bereid patiënten uit andere Europese landen te helpen. 'We kregen de vraag vanuit Italië. Enkele van onze ziekenhuizen kregen ook een vraag uit Nederland', hoorde De Tijd in regeringskringen. 'Zolang we niet op onze piek zitten, gaan we onze ziekenhuisbedden voorbehouden voor mensen die in ons land leven.' Het kabinet van premier Sophie Wilmès (MR) bevestigt dat België zijn grenzen voorlopig gesloten houdt voor buitenlandse patiënten.

Ons land heeft nog plaats om corona­patiënten te behandelen. 'Toch kunnen we het niet maken nu buitenlandse patiënten op te vangen. Als toch ergens plaatsgebrek zou zijn en wij buitenlandse patiënten hebben opgenomen, krijgen we dat niet uitgelegd', klinkt het in regeringskringen. Als ons land sneller dan andere landen over de coronapiek heen zou zijn, behoort de opname van buitenlandse patiënten wel tot de mogelijkheden.

